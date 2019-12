I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi sulle prime pagine dei giornali nazionali i retroscena degli attentati razzisti negli Usa; ancora scontri tra M5S e Conte sulla manovra; gli italiani e il 2019 che si chiude tra tante perplessità; i furbetti del reddito di cittadinanza



IL CORRIERE DELLA SERA - Odio, ossessioni, armi; l'impasto sfuggente dietro l'attentato contro gli ebrei a New York. Chi guida Porsche, chi ha alberggi: ecco i furbetti del reddito di cittadinanza

LA STAMPA - Reddito e Quota 100, Conte pronto al cambio ma i 5S si oppongono al piano. New York, attacco a casa del rabbino, chi c'è dietro l'afroamericano? Texas, la sparatoria in chiesa filmata in streaming. Italiani nel 2019 più preoccupati rispetto al 2018

LA REPUBBLICA - 2010/2019: giovani, ambiente, politica, il decennio visto dalle firme di Repubblica. Governo, scontro sul reddito di cittadinanza, Lezzi (M5S) ' a Bellanova fa schifo? Lasci'

IL SOLE24ORE - Concorsi pubblici record: dalla scuola all'Inps, i bandi in scadenza e quelli in arrivo nel 2020. Pensioni, in arrivo il restyling di quota 100, ecco come potrebbe cambiare

LA STAMPA VDA - Le manovre di Rollandin, il caos in aula e la cacciata dei dissidenti: parla il presidente dell'Union, Erik Lavevaz. Le conseguenze dell'esercizio provvisorio non sono chiare neppure in Regione

GAZZETTAMAT IN.IT - Una frana minaccia Villeneuve, 'senza le reti i massi sarebbero venuti giù alla velocità della luce'

AOSTASERA.IT - Frana di Villleneuve, i Vigili del fuoco intervengono con i droni

AOSTAOGGI.IT - Regione in esercizio provvisorio dall'1 gennaio 2020

AOSTANEWS24.IT - La giunta regionale ha autorizzato l'esercizio provvisorio