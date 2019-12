In un momento in cui la globalizzazione sembra aver generato solo disequilibrio e spiazzanti politiche economiche, per le nostre piccole, amate aziende, è giunto il momento che la politica torni ad essere da liquida a solida, concreta e tangibile. Per il bene di tutta la Valle d’Aosta.

Confcommercio c'è, ed è il solo socio silente, che pur non partecipando alla divisione degli utili della nostre aziende, è in grado di apportare valore aggiunto.

Auguri a tutti e teniamo duro.