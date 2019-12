Un grande concorso vetrine di Confcommercio e Cva per illuminare il Natale valdostano

Originalità, creatività, cura dei dettagli, effetto scenografico, illuminazione. Sono i parametri che guideranno la giuria per aggiudicare i premi del favoloso concorso Vetrine di Natale 2019 organizzato da Confcommercio VdA con la collaborazione di CVA Trading.

“Questa nuova edizione del Concorso Vetrine di Natale – ha commentato Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio - potrà contare sull’importante sostegno della “CVA TRADING” che contribuirà a rinnovare il successo del concorso rivolto a sensibilizzare i commercianti e gli esercenti iscritti. Inoltre, in virtù di questa collaborazione, CVA Trading ha previsto anche una convenzione sulla fornitura di energia elettrica prevista per tutti gli associati”.

In palio dieci premi con i primi tre davvero interessanti: al primo classificato andrà un bicicletta a pedalata assistiti; al secondo un buono di mille euro per un viaggio in una capitale europea; al terzo un buono di 500 euro per un soggiorno in una città italiana.

Gli iscritti a Confcommercio, ai quali sono è riservato il concorso, che intendono aderire all’iniziativa devono inviare tre foto della vetrina che deve restare illuminata per tutto il periodo natalizio almeno fino alle ore 23, devono inviare tre foto a vetrinedinatale@ascomvda.it con il modulo di adesione.

Oltre a valutare le fotografie, la giuria composta rappresentanti di Confcommercio e Consumatori, un grafico ed un rappresentante del Comune di Aosta o della Chambre, effettuerà dei sopralluoghi a campione per visionare le vetrine.