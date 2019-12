Gli iscritti a Confcommercio-Ascom Vda sconto speciale di CVA

Continua l'azione messa in campo dal Presidente di Confcommercio Ascom VdA, Graziano Dominidiato, per sostenere i commercianti iscritti a quella che è una delle associazioni di categoria più rappresentativa sul territorio.

Oggi, infatti, Confcommercio e Cva hanno sottoscritto una convenzione che garantisce da subito, agli iscritti a Confcommercio uno sconto del 15% sul prezzo in bolletta della fornitura di energia elettrica da fonti totalmente rinnovabili.

Esprimendo soddisfazione per il risultato ottenuto a favore degli iscritti, Dominiato ha sottolineato “con Cva abbiamo iniziato una collaborazione che sicuramente avrà risolti positivi per gli iscritti e per l’associazione che potrà contare su un partner attento alle realtà territoriali”.

Infatti, Enrico De Girolamo, amministratore unico di Cva, ha ricordato la missione dell’azienda: “ Per noi – ha detto – è importante sostenere il territorio ed i valdostani con energia che al 100% rinnovabile”.