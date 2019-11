Sabato e domenica 'Vins Extremes a Bard; tutti i vini valdostani premiati

Insieme alle etichette valdostani saranno i vini piemontesi, quest'anno, i protagonisti di Vins Extremes, la rassegna dedicata alla viticoltura 'in quota' o di montagna, che si terrà sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, al Forte di Bard.

Organizzata dall'assessorato del Turismo e Agricoltura e dall'associazione dei viticoltori Vival in collaborazione con la Chambre Valdotaine, la manifestazione ospita oltre 60 cantine che allestiranno i loro banchi di assaggio per quasi 300 vini in degustazione, tutti premiati al Mondial des Vins Extrêmes 2019 che si è svolto a Sarre e che ha riconosciuto l'eccellenza di 28 vini valdostani prodotti oltre i 500 metri di quota.

Domenica 1 dicembre alle 14 è in programma una degustazione dedicata alla 'Route des Vignobles Alpins', riguardante le aree vitivinicole collinari e montane tra la Valle d'Aosta e il Piemonte.

