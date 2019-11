I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali l'emergenza maltempo nel Norditalia e in Calabria; in evidenza anche il femminicidio di una giovane mamma e le minacce 'antsardine' di un prof ai suoi allievi



Il Corriere della Sera - Maltempo, allerta rossa in Liguria, Piemonte e Calabria. 'Fermati, aspetto un figlio da te'; e lui la uccide. Il prof pro Salvini agli studenti, 'se manifestate con le sardine vi boccio'.

La Stampa – Frane, esondazioni e mareggiate in Liguria, allerta rossa in Piemonte e in Calabria. Uccide l'amante che aspettava un figlio da lui. Maltempo in Valle, chiusa l'autostrada A5 tra Pont-Saint-Martin e Ivrea

La Repubblica - Maltempo, allagamenti a Genova e Savona, in Piemonte il Tanaro fa paura. Ennesimo femminicidio, uccide l'amante incinta di suo figlio. Il prof, 'se manifestate con le sardine siete idioti e vi boccio'.

Il Sole 24Ore – Maltempo, Liguria colpita da un mare d'acqua. Ex Ilva, Mittal apre a nuovo piano industriale. Pensioni, tredicesima più ricca con il bonus di fine anno

Il Fatto Quotidiano - Grillo si riprende il M5S e lancia un nuovo contratto con il Pd; Zingaretti, 'noi pronti al confronto sull'agenda 2020'

Gazzettamatin.it - Frana Quincinetto, chiusa l'autostrada A5 tra Ivrea e Pont-Saint-Martin

Aostasera.it - Maltempo in peggioramento, chiusa l'A5 tra Pont-Saint-Martin e Ivrea

Aostaoggi.it - Maltempo, chiusa l'autostrada A5 tra Piemonte e Valle d'Aosta

Aostanews24.it - Sequestrata la discarica di Pompiod, quattro indagati

BobineTV - Chiusa l'autostrada fra Ivrea e Pont-Saint-Martin