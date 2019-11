I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali lo scontro nel M5S sulla manocra e il possibile confronto tra Arcelor Mittal e il governo; in evidenza anche la tragica fine dei fidanzati milanesi e la proposta tedesca sui migranti



Il Corriere della Sera - Attacco a Di Maio e Casaleggio, scontro nei 5 Stelle sulla manovra. Luca e Rosita, morte di una coppia bellissima. 'Ilva, valutiamo intervento statale'

La Stampa – Ex Ilva, prove di disgelo; il governo: siamo pronti a un intervento pubblico. Quote obbligatorie, il piano della Germania per i migranti. Valle d'Aosta, intercettati rifiuti diretti a Pompiod contenenti antimonio

La Repubblica - Scontro nei M5S sulla manovra, attacco alla leadership Di Maio-Casaleggio. Commozione per la morte di Luca e Rosita a Milano. Ex Ilva, governo e Mittal più vicini

Il Sole 24Ore – Ex Ilva, Mittal apre a nuovo piano industriale. Pensioni, tredicesima più ricca con il bonus di fine anno

Il Fatto Quotidiano - Conte: "ArcelorMittal disponibile a un'interlocuzione. Rinvieremo il processo se garantisce la produzione.

Gazzettamatin.it - Maltempo, allerta arancione in Valle d'Aosta

Aostasera.it - Auto esce di strada e finisce in un giardino a Lillianes

Aostaoggi.it - Sanità, indennità più alte per i tutor in medicina generale

Aostanews24.it - Sequestrata la discarica di Pompiod, quattro indagati

BobineTV - Ad Aosta arriva Una stanza tutta per te