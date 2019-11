‘Trahisons’, humor et cruauté dans un ménage à trois

Jerry et Emma se retrouvent pour prendre un verre. Ils ont été amants pendant cinq ans. Elle est l’épouse de Robert, un important éditeur. Il est le meilleur ami et l’agent littéraire de ce dernier. Harold Pinter remonte le fil de l’histoire de ce triangle amoureux en traquant avec humour et cruauté les mensonges dans lesquels chacun s’enferme dans la pièce ‘Trahisons' qui sera sur les planches du Splendor jeudi 21 novembre à 21h pour le volet français du programme théâtral de la Saison culturelle.

Qui ment et qui dit la vérité ? Qui manipule qui ? La mise en scène de Christophe Gand met en évidence l’humour noir et féroce de Pinter. Conçue comme un flash-back, la pièce est construite à l’envers : on commence par des retrouvailles à la fin des années 70 et on retourne jusque dans les années 60 pour arriver au début de cette liaison, le tout en une dizaine de scènes qui ménagent le suspense jusqu’à la conclusion.

Un ménage à trois superbement interprété par d’excellents comédiens. Séducteur, Yannick Laurent joue avec finesse le rôle de l’amant fougueux. Avec son charme discret, François Feroleto s’impose en mari trompé et en ami manipulateur. Gaëlle Billaut-Danno incarne l’image mythique de la femme fatale et fait de l’épouse une créature toujours séduisante.

Créée à Londres en 1978, Trahisons est une délicieuse comédie basée sur la cruauté des rapports humains, lorsque l’amour et l’amitié entretiennent la confusion des sentiments. Pinter tisse les énigmatiques liens amoureux et amicaux du trio où chacun a construit sa propre vérité : des séparations aux rencontres, des aveux aux mensonges, des secrets aux trahisons.

Trahisons

d’Harold Pinter

mise en scène Christophe Gand

avec

Gaëlle Billaut-Danno

François Feroleto

Yannick Laurent

Vincent Arfa