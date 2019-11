I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali il grave incidente in cui ad Alessandria hanno perso la vita due vigili del fuoco e la drammatica vicenda economico-occupazionale che vede i proprietari dell'Ilva contro il governo Conte



Il Corriere della Sera - Ilva, la mossa del governo: immunità penale a tutte le aziende. Mittal insiste, 'ce ne andiamo'. Esplode cascina ad Alessandria, nella 'trappola' uccisi tre pompieri

La Stampa – Alessandria, la trappola mortale per i pompieri. Caso Ilva, Mittal porta il governo in tribunale. Valle d'Aosta, la Regione chiederà di riaprire la ferrovia Aosta/Pré-St-Didiér

La Repubblica - Ex Ilva, Conte studia uno scudo bis. I 5S, 'così rischiamo un altro caso Tav'. Manovra, plastic tax più bassa per chi ricicla. Roma, rapina con sparatoria, morto bandito di 69 anni.

Il Sole 24Ore – Ilva, i conti in tasca ad ArcelorMittal, guadagni a breve, perdite nel lungo. Manovra, auto aziendali, tasse dimezzate o azzerate; e Zingaretti attacca Renzi

Il Fatto Quotidiano - Patuanelli, 'Arcelor prende in giro lo Stato, no ricatti'. L'azienda, 'al via iter per la restituzione degli impianti'

Gazzettamatin.it - Sospensione Manfrin, botta e risposta tra Lega e Ordine dei giornalisti

Aostasera.it - Azzardopatia, dal Tar stop alla revoca della licenza

Aostaoggi.it - Legge ludopatia, Tar 'il distanziometro non appare ragionevole'

Aostanews24.it - Sciopero dei benzinai, due giorni di passione per gli automobilisti italiani

BobineTV - Dfr 2020/2022 approvato in Commissione