Indaga la procura sull'uccisione di una lupa a Chatillon

La procura di Aosta ha aperto un fascicolo per uccisione illegale di animale a seguito della morte, provocata due settimane fa da un colpo di arma da fuoco, di una femmina di lupo nei boschi sopra Ussel, frazione di Chatillon.

Le indagini sono affidate alla locale stazione del Corpo Forestale. L'animale, di circa 5-6 anni, era stato rinvenuto morto nella seconda metà di ottobre. A quanto risulta alle Forze dell'ordine, si tratterebbe del primo caso di uccisione di un lupo in Valle d'Aosta con arma da fuoco in tempi recenti. La carcassa era stato trovata in una zona boschiva a Bellecombe. Le indagini sono affidate al pm Luca Ceccanti.