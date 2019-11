I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali, ancora ampio spazio alle nuove norme della manovra e alle perplessità delle opposizioni; in evidenza anche il maltempo che ha flagellato la Liguria e le esternazioni del magistrato Pignatone sulla sentenza della Cassazione sull'inchiesta 'mafia capitale'



Il Corriere della Sera - Intesa difficile sulla manovra, la sfida in Aula e Di Maio rilancia, 'no ai negozi sempre aperti'. Maltempo, nuova emergenza in Liguria. Furti, il filmato non basta, assolti dai giudici

La Stampa – Pignatone, 'la prova c'è, mafia e corruzione condizionano Roma'. Allagamenti, frane, trombe d'aria, scatta l'allarme in Liguria. In Valle d'Aosta la Regione assente alle celebrazioni delle Forze Armate, piovono polemiche

La Repubblica - La plastic tax cambia, esenzioni più alte. La Liguria nuovamente flagellata dal maltempo, è allarme a Ponente e a Levante. Dai cantieri al femminicidio, tutte le leggi bloccate dai burocrati

Il Sole 24Ore – Manovra, da stretta Fisco e micro tasse oltre due miliardi nel 2020. Taglio dei bonus ai 'ricchi' su polizze, scuola e sport. Auto aziendali, tassa al 60%, colpìti i redditi medio-bassi

Il Fatto Quotidiano - Per Forza Italia è vietato ricordare le sentenze in tv; all'attacco di Di Matteo che parla di Dell'Utri e mafia

Gazzettamatin.it - Auto finisce fuoristrada ad Aosta, giovane in ospedale

Aostasera.it - Maltempo, prime nevicate a 'bassa quota' in Valle

Aostaoggi.it - Ghiacciaio Planpincieux, il Comune incontra residenti e operatori della Val Ferret

Aostanews24.it - Bancarotta fraudolenta, imprenditore patteggia

BobineTV - Nus, Maturità civica per 31 neomaggiorenni