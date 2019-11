I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali, Renzi allo scontro con Pd e M5S e ancora ampio spazio alle nuove norme della manovra; in evidenza anche la ricorrenza della caduta del Muro di Berlino e i possibili scenari economici derivanti dall'accordo Fca-Psa



Il Corriere della Sera - Renzi attacca, ira di Pd e M5S. I timori di Palazzo Chigi, 'pensa alle nomine'. Auto aziendali e plastica, il governo prepara il rinvio delle nuove tasse.

La Stampa – Trent'anni fa la caduta del Muro: cosa è davvero cambiato e cosa no. Gualtieri: 'la manovra è un lavoro condiviso, strane le critiche nella maggioranza'. La frana di Quincinetto sempre più 'osservato speciale' dalla Valle d'Aosta

La Repubblica - La grande paura del Pd Emiliano, 'se passa la tassa sulla plastica qui si perde'. M5S e Pd 'blindano' Conte; 'o lui o si vota'. Berlino, 30 anni senza il Muro

Il Sole 24Ore – Manovra, da stretta Fisco e micro tasse oltre due miliardi nel 2020. Taglio dei bonus ai 'ricchi' su polizze, scuola e sport. Auto aziendali, tassa al 60%, colpìti i redditi medio-bassi

Il Fatto Quotidiano - Pd e M5S fermano Renzi, 'la plastic tax non si tocca'. Nel 2014 fu l'ex premier a far votare le tasse verdi per 'orientare il mercato' ma fece decadere il decreto

Gazzettamatin.it - Hallowen in VdA, denunce per alcool e armi

Aostasera.it - Scontro tra due auto a Villefranche di Quart, tre feriti

Aostaoggi.it - Ghiacciaio Planpincieux, il Comune incontra residenti e operatori della Val Ferret

Aostanews24.it - Bancarotta fraudolenta, imprenditore patteggia

BobineTV - Tre incidenti stradali ad Aosta