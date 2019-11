L'OROSCOPO NEL MESE DI NOVEMBRE

ARIETE 21 marzo – 20 aprile

DENARO E LAVORO. Finalmente camminate su un terreno solido, avete mille risorse e, per una volta, le mettete tutte in campo, con grande successo. Come al solito tocca a voi risolvere un problema provocato da altri, ne ricavate però molto prestigio e consolidate la vostra figura e posizione. Anche se siete in grado di fare da soli ricordate che un team di successo, batte con un solo cuore.

AMORE E ARMONIA. Una persona cara tarda nel farsi viva e voi siete in trepida attesa. Non lasciatevi travolgere da irritabilità e vittimismo, per non compromettere le vicende sentimentali.

BENESSERE E SALUTE. Gioia, morigeratezza e riposo, tengono il dottore fuori dalla propria porta. Non fatevi mancare il magnesio per rilassarvi e riposare meglio.

LEONE 23 luglio 23 agosto

dove volete con grande prontezza di spirito. Periodo ricco di opportunità da raccogliere e di occasioni per realizzare pienamente tutte le attività in cui avete investito un grande impegno. Le energie di questo mese vi aiuteranno ad attuare i cambiamenti nella vita quotidiana che da tempo avevate in programma. Sistemate i vostri conti e portate a termine i progetti che avete in mente, la fortuna aiuta gli audaci!

AMORE E ARMONIA. Fate appello alle emozioni, per capire se vale la pena perseverare in certe situazioni. Anche una piuma può tornire una pietra se a muoverla...è la mano dell'amore.

BENESSERE E SALUTE. Qualcosa o qualcuno vi infonde coraggio, grinta e vitalità, è il momento giusto per raccogliere e vincere una sfida importante, sia in campo professionale che nella cura e benessere personale.

SAGITTARIO 23 novembre – 21 dicembre.

La creatività non serve, ci vuole soltanto la persona giusta per risolvere il problema. Una volta tanto lavorare in gruppo con i colleghi aumenta la vostra concentrazione. Concludete le attività in corso d’opera e poi definite i nuovi progetti, nessuna difficoltà è insormontabile basta essere sicuri di sé stessi e iniziare con determinazione a “testa bassa”, senza mai demoralizzarvi. Se ci credete… siete sulla buona strada.

AMORE E ARMONIA. Le stelle tenteranno di mandare in tilt le buone intenzioni. Per chi è solo si profilano trasgressivi flirt. Ricordatevi che l'amore inespresso, è come il vino tenuto nelle bottiglie: non placa la sete!

BENESSERE E SALUTE. Limitate le proteine animali e date libero sfogo alle vostre idee, i problemi sono sempre gli stessi, dovete solo cambiare il modo di gestirli. Siete chiacchieroni e rischiate di dire più del dovuto.

TORO 21 aprile – 20 maggio .

DENARO E LAVORO. Battuta d’arresto, i progetti sono molto interessanti, ma in fase ancora troppo iniziale. Tempo di riflessione più che d'azione, raccogliete le idee e chiaritevi strategie e priorità. Maggior dinamismo e apertura nelle relazioni, una persona per voi importante, necessita del vostro sostegno morale e forse anche economico, assecondatela con affetto e tutto andrà per il meglio. Diverse persone a cui neppure pensavate, mostreranno con i fatti la loro stima e riconoscenza ripagandovi, almeno moralmente, dell’impegno profuso.

AMORE E ARMONIA. Per voi la separazione rappresenta un’esperienza terrificante. Non siete portati a lasciare, ma a essere lasciati. Però quando una situazione rischia di diventare ingombrante, niente e nessuno può ostacolare le vostre decisioni.

BENESSERE E SALUTE. Se iniziate ad avere dei disturbi legati all’avanzare fisiologico dell’età, concedetevi una piccola vacanza per la cura del vostro benessere.

VERGINE 24 agosto – 22 settembre.

DENARO E LAVORO. In questo momento una forte spinta creativa vi stimola a trovare soluzioni per migliorare l’attuale congiuntura economica e trovare nuove opportunità di guadagno. Fidatevi solo di chi offre delle garanzie sicure e controllabili, non credete più solo alla parola e valutate attentamente prima di prendere una decisione. Alcune spese impreviste sul lavoro e in famiglia, rallentano le entrate ma non fatene un dramma e procedete con i vostri impegni, senza ulteriori tentennamenti.

AMORE E ARMONIA. Dopo un brutto temporale, torna a brillare l'arcobaleno. Rammentate che l'amore è come una clessidra: quando si riempie il cuore, si svuota il cervello.

BENESSERE E SALUTE. Imparate ad ascoltare i segnali del corpo e fate esercizio fisico per disintossicarvi. Il segreto per essere in buona salute è che il corpo sia in movimento e che lo spirito si riposi.

CAPRICORNO 22 dicembre – 20 gennaio.

DENARO E LAVORO. Non sapete rassegnarvi e rivangate il passato comunque, il periodo attuale, è ricco di stimoli creativi da mettere a frutto, sia sul lato economico sia per scoprire l’artista che è ancora nascosto nel vostro animo. Strane ed infondate inquietudini vi tormentano, forse a causa delle entrate che sono un poco al di sotto delle aspettative. Una maggior propensione al risparmio vi aiuterà.

AMORE E ARMONIA. È giunto il momento dell'esame di coscienza, trovate dentro di voi la risposta che cercate e poi parlatene con la persona amata, forse scoprirete nuovi punti in comune che vi unisco e “cementano” l'intesa.

BENESSERE E SALUTE. Se gli anni iniziano a farsi sentire, è ora di fare un controllo e adottare adeguate cure preventive. Attenzione agli sbalzi di temperatura repentini che vi procurano malessere e che vi “stendono”.

GEMELLI 21 maggio – 21 giugno.

DENARO E LAVORO. Per i superiori ed i clienti, non conta la vostra personalità, sono più importanti le vostre capacità. Nuove iniziative fortunate nel lavoro vi gratificheranno e, un’ottima idea, si concretizza in un piccolo dettaglio che si rivela davvero essenziale. Rammentate che con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati. Quando tutto fila troppo liscio, come nell’attuale congiuntura, è proprio il momento in cui cominciano a venirvi dei dubbi.

AMORE E ARMONIA. Le incomprensioni provocate da una dispettosa quadratura astrale tenderanno a risolversi ma, dovreste lasciarvi andare di più, con la persona che tempo fa, vi ha stregato.

BENESSERE E SALUTE. Alti e bassi passeggeri, avete molta energia ma l'ansia è in agguato. Dovete concedervi più relax altrimenti la tensione potrà causare piccoli disturbi.

BILANCIA 23 settembre – 22 ottobre.

DENARO E LAVORO. Potrebbero emergere delle difficoltà impreviste che richiederanno molto impegno da parte vostra, sarà l'occasione per mettere alla prova la vostra abilità e per scoprire che avete delle risorse nascoste, alle quali poter attingere, e che non sapevate di possedere. I colleghi possono essere fonte di sostegno e ispirazione, mentre superiori o soci, si perdono in quisquilie.

AMORE E ARMONIA. Davanti ad un corteggiamento esplicito, non fate la statua di sale. Fase di romanticismo per i single e di troppi impegni, per gli sposati. La ragione ci fa vedere le cose come sono, il sentimento come vorremmo che fossero.

BENESSERE E SALUTE. Che vi piaccia o meno è tempo di riorganizzare la vita quotidiana e il lavoro con maggior impego. Consolatevi con il cioccolato fondente e dell’estratto di iperico per gli sbalzi d’umore. Aumentate l’attività fisica!

ACQUARIO 21 gennaio – 19 febbraio.

DENARO E LAVORO. In barba ad una congiuntura astrale non proprio benevola, potete essere ottimisti, in quanto spira un vento di novità nell'aria, ostacoli e aiuti imprevisti, alla fine si bilanciano. Preparatevi a captare ogni occasione e a riesaminare le vostre posizioni. Evitate d'immischiarvi nelle beghe tra famigliari o colleghi e rimanete concentrati in ciò che fate. Servirebbe maggiore serenità per riprendere un ragionamento.

AMORE E ARMONIA. Osate…probabilmente riceverete risposte incoraggianti e non fatevi bloccare dalla vostra congenita difficoltà nel decidere, potreste perdere una bella occasione.

BENESSERE E SALUTE. A volte giova isolarsi in compagnia di un bel libro che vi trasporti con la fantasia in un mondo di pace e tranquillità. Prendetevi delle giornate di meritato riposo e integrate alla lettura, lunghe passeggiate e una buona cucina.

CANCRO 22 giugno – 22 luglio .

DENARO E LAVORO. Un affare o un progetto innovativo, hanno stuzzicato la vostra propensione al rischio e la voglia di arrivare. Non volete correre alcun rischio e, con pignoleria e grande professionalità, volete organizzare tutto nei minimi dettagli per ottenere pieno successo. Credeteci senza esitare perché se un uomo pone un limite a quanto farà, pone anche un limite a quanto può fare.

AMORE E ARMONIA. Ognuno resta della propria idea, ma che male c’è? Il ricordo di momenti felici alimenta l’amore di oggi. Le prove di forza non servono a niente, conviene cercare di capirsi maggiormente.

BENESSERE E SALUTE. Godete di buona salute e forma fisica ma dovete tenere a bada l'irruenza. In questa fase siete meno espansivi del solito, però in pace con voi stessi.

SCORPIONE 23 ottobre – 22 novembre.

DENARO E LAVORO. Nonostante appoggi e stima da parte da parte dei superiori o di chi vi apprezza, per ora le occasioni scarseggiano. Cercate di portare a termine quanto prima un incarico, per far tacere chi pensa soltanto a criticare. I contrattempi che potrebbero sorgere sono da interpretare come segnali che vi indicano di rivedere i progetti e studiare nuove strategie professionali.

AMORE E ARMONIA. Viaggi e weekend al di fuori della solita routine, permetteranno di vivere un’avventura amorosa con risvolti imprevisti e piacevoli.

BENESSERE E SALUTE. Limitate i cibi piccanti, il tè e il caffè ma concedetevi viaggi brevi e stimolanti, magari rilassanti soggiorni in beauty- farm, diete disintossicanti e sport di squadra.

PESCI 20 febbraio – 20 marzo.

DENARO E LAVORO. Qualche “grattacapo” ma per fortuna avete molte cose da fare in casa e sul lavoro che vi distolgono dai pensieri e non vi annoiate. Se riuscirete a superare un ostacolo imprevisto che potrebbe sorgere a breve, vi sentirete molto più forti, lucidi e capaci del solito, ma non sottovalutatelo. Non siate troppo rigidi sebbene non amiate gli imprevisti e non rinunciate a tentare la fortuna, di tanto in tanto.

AMORE E ARMONIA. Movimenti astrali nel segno zodiacale vi regaleranno brividi forti e romantiche emozioni. Per i single sussiste anche la possibilità di un’unione duratura.

BENESSERE E SALUTE. Nei momenti di pessimismo non ascoltate ragioni ma vi rifugiate nel vostro “nido” preferito: la vita in famiglia, tutta comfort e coccole. Evitate gli alcolici e bevete molta acqua, evitando il più possibile situazioni di tensione e di stress.

