I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali gli effetti della manovra sul lavoro e sulla vita di tutti i giorni; in evidenza anche i sondaggi su partiti e Movimenti dopo le elezioni in Umbria, la fusione tra Fiat e Peugeot e le minacce del nuovo 'califfo del terrore' dell'Isis



Il Corriere della Sera - Auto aziendali, cosa cambia ora? Duemila euro in più sui redditi da 28 mila. Il sondaggio: la Lega vola al 34,4%, giù Pd e M5S. Isis: 'Al Qurayshi è il nostro nuovo capo, vi porterà orrore'

La Stampa – L'offensiva di Renzi su tasse e manovra irrita Conte e il Pd. Fca-Peugeot, la Grande Alleanza dei tre per la sfida nei mercati chiave. Il ghiacciaio di Planpincieux continua a muoversi, il Comune cambia gli orari di accesso in val Ferret

La Repubblica - Risale la Lega nel gradimento del Paese, giù ma non crolla il Pd, tonfo M5S. Al Qurayshi, nuovo leader dell'Isis, 'porteremo l'orrore nelle vostre case'. Manovra, ancora scontro sulle auto aziendali

Il Sole 24Ore – Manovra, auto aziendali, 300 mila vetture in meno all'anno tassando il dipendente. Bonus facciate, sconto al 90% per illuminazione, pluviali e cavi tv. Fusione Fca e Psa, in Europa 23 siti produttivi

Il Fatto Quotidiano - Trump, via libera alla procedura per l'impeachment; lui, 'la più grande caccia alle streghe della Storia'

Gazzettamatin.it - Sanità, i medici chiedono un'indennità regionale per attrarre gli specialisti

Aostasera.it - Anche per la Cassazione, il 'guinzaglio' della 'ndrangheta sulla politica valdostana

Aostaoggi.it - Trasferito al Cto di Torino l'artigiano che si è dato fuoco

Aostanews24.it - Bancarotta fraudolenta, imprenditore patteggia

BobineTV - Gli ambientalisti chiedono giustizia per la lupa uccisa a Chatillon