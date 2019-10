I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui giornali nazionali la presunta morte di Al Baghdadi, capo dell'Isis, e l'esultanza di Trump: in evidenza anche il voto in Umbria, l'apertura dei vescovi ai preti sposati e il vento di rivolta in America Latina dopo i disordini in Cile

Il Corriere della Sera - Media Usa, 'il capo dell'Isis Al Baghdadi è morto in un raid in Siria'; Trump, 'qualcosa di grande è accaduto'. Il voto in Umbria e la posta in gioco per i leader. I vescovi, 'si ai preti sposati', ora deciderà il Papa

La Stampa – Lotta all'Isis, Newsweek 'gli Usa hanno ucciso Al Baghdadi in Siria'. Piazze, elezioni e violenza, in America Latina l'instabilità è contagiosa. Vescovi, apertura ai preti sposati

La Repubblica - Media Usa, 'il capo dell'Is Al Baghdadi ucciso in un raid'; Trump, 'è successo qualcosa di enorme'. Umbria, al via il voto; è il primo test elettorale per il Conte bis

Il Sole 24Ore – Newsweek, 'Al Baghdadi capo dell'Isis ucciso in un raid Usa'; il giubilo di Trump. Con il cuneo fiscale 1000 euro l'anno in più a famiglia. Oggi Umbria al voto

Il Fatto Quotidiano - La chiesa di Papa Francesco apre ai preti sposati; Sinodo sull'Amazzonia approva, resta il no alle donne

Gazzetta dello Sport - MotoGp, vince sempre Marquez, Vinales si sdraia alla fine. Serie A, Inter sorpasso fallito, la rabbia di Conte; Juve, quanto manca CR7...ma la testa è salva.

Gazzettamatin.it - Frana di Quincinetto, per il Presidente Fosson 'inaccettabile la chiusura dell'A5 per 100 giorni'

Aostasera.it - Fra Ccs Cogne e Regione è di nuovo polemica

Aostaoggi.it - Aperte le candidature per nomine di competenza regionale

Aostanews24.it - Il Cral Cogne contro la Regione, 'siamo pronti alla mobilitazione, è una vergogna'

BobineTV - Cammino Balteo, contributi ancora disponibili