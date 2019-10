CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Alloggio con 5 camere ad Aosta, via Lys

Nel centro di Aosta, in via Lys, a due passi da Piazza della Repubblica, VENDESI alloggio al secondo piano con ascensore, completamente ristrutturato e libero su 3 lati. L'appartamento è composto da un ampio soggiorno, cucina abitabile, 5 camere da letto, 3 bagni, 4 balconi, 2 cantine al piano interrato 2 posti auto esterni. Nel cortile sono presenti 2 autorimesse a € 53.000,00. L'immobile è facilmente divisibile in 2 unità più piccole. € 420.000,00