Le Distillerie Levi - Ottoz - St.Roch, presenti al Bar Convent di Berlino, la più grande fiera del settore.

Il Bar Convent di Berlino è la più grande fiera del settore bar e alcolici, il luogo ideale per produttori di liquori, spumanti, birre e miscelatori. Luogo per stare insieme ai baristi, proprietari di bar e distributori provenienti da più di 79 paesi. Dal 7 al 9 Ottobre, un totale di 14.416 visitatori hanno visitato la stazione di Berlino e l’adiacente Kühlhaus.

Le distillerie Levi si sono distinte con prodotti unici e legati al territorio, come il Gin Glacialis Levi, distillato da una mono-botanica e molto apprezzato dal pubblico: un prodotto controcorrente ma riconosciuto come di assoluta qualità. L’Amaro Ebo Lebo di Ottoz, in una categoria difficile come quella dello Spirit attualmente più di tendenza a livello internazionale, è stato apprezzato per la sua decisa “amarezza", pregio per i cultori del prodotto. Curiosità anche per l’Artemisia Rosé, liquore al Genepy e lamponi Valdostani.

Tutti i segnali indicano una crescita e la Station Berlin è stata completamente prenotata per BCB 2019. Un aumento del 17% nel numero di espositori e una quota di internazionalità del 68% servono come prova della rilevanza dello spettacolo e della forza di un’industria le cui innovazioni e severi standard di qualità ispirano gli appassionati di cocktail in tutto il mondo.