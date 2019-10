IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 8 OTTOBRE 2019 APRÈS-MIDI @MA CI PRENDONO IN GIRO?@

I quesiti dei referendum sono sempre sibillini, ma quello sull'Arco d'Augusto rischia di battere ogni primato. Ci chiederanno e siamo favorevoli alla riapertura del traffico fino alla completa pedonalizzazione.

Cioè mettono in moto la raccolta di firme e il referendum per un risultato che, quand'anche sfavorevole, durerà il tempo di qualche mese (anche se, con i tempi dell'amministrazione...). Perché allora dovremmo esprimerci, per fingere di credere che sia democrazia?

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' unarubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43.