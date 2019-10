IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 3 OTTOBRE 2019 APRÈS-MIDI @GITA SCOLASTICA@

Domani, venerdì 4 ottobre alle ore 10, una delegazione del Governo regionale composta dal Presidente Fosson, dagli Assessori Baccega, Bertschy, Certan, Chatrian e Testolin e dal Coordinatore del Dipartimento Risorse naturali Flavio Vertui si farà un sopralluogo ai cantieri forestali di Valpelline e Saint-Rhemy-en-Bosses. Assenti Laurent Vierin impegnato a riscaldare i forni per lo pan ner, e Stefano Borrello che di cantieri ne ha fin sopra i capelli.

Se è bello pranzo al sacco altrimenti pranzo in ristorante.

Un tempo in gita andavano gli studenti. Forse la Giunta Fosson sta ancora studiando.



