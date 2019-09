IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 26 settembre 2019 APRÈS-MIDI @ REPLAY @

Di tanto in tanto i ghiacciai delle Grandes Jorasses fanno parlare di loro. Oggi va in onda il replay degli stacchi registrati nel 1997, nel 2004 e via dicendo.

L’unica novità del crollo previsto nei prossimi giorni è che l’inizio del distacco è coinciso con la Conferenza dell’Onu sui mutamenti climatici già denunciati dall’inascoltato Albert Cerise (nella foto) , all’epoca assessore regionale all’Agricoltura.

Per questo oggi sentiamo notizie, commenti e lamentazione accompagnati da immagini già viste. (anvi)



