IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 23 settembre 2019 APRÈS-MIDI @ SHILOH @ SECOND LIFE @

Dopo una vita in politica Marco Vierin (il terzo da sinistra in piedi), ex presidente del Consiglio Valle, ex assessore regionale, ex sindaco di Pollein, ex candidato alle elezioni politiche, che in tanti rimpiangono vista l'inconsistenza politica di oggi, tra trovato una sua nuova dimensione: andare in buca con il golf.

E’ il capitano della nazionale Valdostana di golf ed ha come vice niente meno che Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio VdA (il quinto in peidi da sn). Per la cronaca il primoa destra accosciato d un altro valente ex politico, Dario Comé.

