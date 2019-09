CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Monolocale arredato in vendita a Saint Pierre, loc. Seez

A Saint Pierre, in loc. Seez, all'interno di un complesso residenziale ben curato e di recente costruzione, VENDESI monolocale ottimamente ARREDATO e posto al piano terra. La proprietà è composta da un unico vano con bagno, terrazzo, cantina e posto auto esterno. Possibilità di autorimessa a € 20.000,00. Riscaldamento autonomo a metano e spese condominiali contenute. L'immobile, essendo situato in una zona tranquilla ma anche comoda per accedere in pochi minuti in città o in montagna, è ideale per chi è alla ricerca di una seconda casa o per investimento immobiliare. € 140.000,00

Maggiori informazioni in agenzia, al n. 329 2130660 o all'indirizzo email immobiliarediemozi@gmail.com