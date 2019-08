IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 26 AGOSTO 2019 APRÈS-MIDI @ UN POSO A TAVOLA @

Aggiungi un posto a tavola: la famosa commedia di Garinei e Giovannini ben si adatta alle vicende degli Autonomisti per creare un nuovo soggetto politico. Tra un profluvio di comunicati tra Uv, Uvp, Alpe e Stella Alpina, il più delle volte contraddittori e smentiti nel giro di poche ore, domenica ecco la perla di Stefano Aggravi, consigliere regionale leghista, che prendendo alla lettera la canzone di Dorelli "Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più..." chiede di sedersi al tavolo. Sorprende la velocità di Aggravi...d’altronde Salvini e la Lega sono in difficoltà e bisogna darsi da fare per nOn rimanere al palo...e come dice la canzone..."gli amici a questo servono a stare in compagnia". (anla)



Nel frattempo il leghista di ferro on. Borghezio al centro e l'ex segretario leghista Sergio Ferrero sono andati in avanscoperta al Foyer di Fond di Saint Oyen dove i coniugi Collé propongono piatti davvero unici c he promuovono la gastronomia valdostana.

