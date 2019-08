IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 17 AGOSTO 2019 APRÈS-MIDI @ POLITICA BLA BLA BLA @

Lo Chalet dei Papi a Les Combes di Introd rischia di morire. L’allarme l’ha lanciato Francesca Soro che ha raccolto le preoccupazioni dei Salesiani proprietari dell’immobile che potrebbe essere venduto a chi potrebbe farne una speculazione edilizia. La polita aveva detto che ci avrebbe pensato nel senso che sarebbe stato nel patrimonio salesiano. Fin che c’è da farsi fotografare i palloni gonfiati sono sempre pronti ma quando si tratta di agire si sgonfiano. Loro pensano, i palloni gonfiati, alla politica bla bla bla. (Anvi)

