Ad Aosta, in Corso Lancieri, in una zona molto commerciale, VENDESI locale di circa mq150 attualmente predisposto come palestra ma ideale anche per svolgere qualsiasi attività professionale. L'immobile ha 2 ingressi, 4 vetrine ed è composto da reception, grande open space, saletta e 2 spogliatoi con docce. Possibilità di affitto a € 1.300,00 mensili. € 230.000,00