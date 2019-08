IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 8 AGOSTO 2019 APRÈS-MIDI @ SALVINFLOP @

La partenza del Beach tour di Matteo Salvini è un flop. Spiaggia deserta a Sabaudia, ombrelloni e lettini vuoti. Il leader della Lega è incerto fino all'ultimo se fare un salto in una delle più belle località del litorale laziale, nel lido di uno degli alberghi di lusso, le Oasi di Kufra, come da programma sbandierato da giorni: sarebbe pure la prima tappa dell"Estate italiana tour" che porterà per giorni questa sorta di pop star della politica lungo le coste del Centrosud. (Repubblica 7-8-2019)

Sarà perché non aveva le cuffie e la chiavetta con l'inno di Mameli. (Gilu)

