IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 25 LUGLIO 2019 APRÈS-MIDI @ DIVERTISSEMENT @

Circa 3000 emendamenti alle leggi da votare in consiglio regionale. Una provocazione voluta, è stato detto, per contestare chi vuole solo farsi vedere “volenteroso” a fini elettorali. La provocazione sembra altrettanto “volenterosa” e basta.

Circa 3000 schiaffi ai valdostani che pagano i politici per vederli lavorare, non giocare a farsi i dispetti e bloccare ancora una volta la loro (scarsa) attività.

Per fare opposizione cosi, forse è ancora meglio appoggiare la maggioranza per spingerla a mandare avanti i progetti. O no?

Secondo i gruppi di minoranza ieri in Consiglio c'è stata una vittoria della democrazia. Non so se fermare i lavori dell'assemblea con 3000 emendamenti si possa definire democrazia, sembrerebbe piuttosto un ricatto.

