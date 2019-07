IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 24 LUGLIO 2019 APRÈS-MIDI @ MONUMENTO ALLA SMEMORATEZZA @ @

In piazza Chanoux ad Aosta sono iniziati i lavori per il restauro del Monumento al Soldato Valdostano. Nei prossimi giorni sarà illustrato l’intervento ed i tempi di esecuzione. Una presentazione in pompa magna del sindaco Centoz che ha dimenticato di invitare i veri promotori amministrativi dal progetto e chi ha reperito buona parte dei fondi: l’allora Sindaco e Alpino Bruno Giordano, e l’allora e attuale assessore alla Cultura Andrea Paron. Se sulle malattie si potesse scherzare si potrebbe parlare di ……infantile. (an.vi.)

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43.