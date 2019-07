CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Alloggio con 2 camere in affitto a Sarre, fr. Arensod

Sulla panoramica di Sarre, in fr. Arensod, zona tranquilla, soleggiata e comoda per accedere in pochi minuti d'auto anche ad Aosta, AFFITTASI alloggio posto al primo piano e completamente arredato. L'appartamento è esposto a Sud ed è composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, bagno con ripostiglio, balcone e cantina in pietra. All'esterno garage e posto auto condominiale. Riscaldamento autonomo a gpl. € 550,00 mensili.

Maggiori informazioni in agenzia, al n. 329 2130660 o all'indirizzo email immobiliarediemozi@gmail.com