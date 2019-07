IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 22 LUGLIO 2019 APRÈS-MIDI @ PORTATORE DI ERRORI @

Un personaggio di Thomas Bernhard, nel romanzo 'Antichi Maestri', sostiene che un cosidetto capolavoro contiene un errore perché la perfezione non esiste. Con i suoi commenti ad un giornale locale su una lettera aperta ad un suo ex assessore che vive un monento di grande difficoltà, il momentaneo sindaco di Aosta è la conferma, pur non essendo lui un capolavoro, dell'errore fatto uomo. (nella foto particolare di una coppia con le teste piene di nuvole, da Salvador Dalì)

