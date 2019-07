Edoardo Melgara delegato Ascom-Confcommercio di Courmayeur

Edoardo Melgara, anni 33 , contitolare titolare del negozio Les Gourmandises, è stato eletto dall’Assemblea dei Commercianti e degli esercenti di Courmayuer, delegato della sezione. Succede a Tina Sibona.

“Tina Sibona – ricorda Graziano Dominidiato, Presidente di Confcommercio Valle d’Aosta – con il suo impegno e dedizione ha scritto una pagina della storia recente del commercio e del terziario in genere in Valle d’Aosta dando lustro alla nostra associazione”.

Ai lavori dell’Assemblea hanno preso parte il Presidentedi Confcommercio Vda Graziano Dominidiato, il vice presidente vicario Giuseppe Sagaria, e il Direttore di Confcommercio Vda Adriano Valieri, a dimostrazione “dell’interesse e attenzione – hanno commentato – alle realtà territoriali che sono l’anima ed il motore della nostra attività a tutela di una categoria, quella dei commercianti e del terziario che contribuiscono al successo del turismo in Valle”.

Da parte sua il neo presidente ha sottolineato come i negozi siano fondamentali per la qualità della vita dei cittadini e per il valore turistico e la fruibilità del territorio. “La chiusura degli esercizi costituisce un danno per tutti, non solo per i commercianti: vive il commercio, vivono le città”.