IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 10 LUGLIO 2019 APRÈS-MIDI @ MONOLINGUISMO @

Mentre l’assessora Certan Chantal è impegnata nella valorizzazione del lle lingue francese, francoprovenzale, patois e walser il giovani del 2001 loro ricorrono al monolinguismo italiano per inneggiare alla porta della vita. E’ dunque evidente che Chantal Certan ha imboccato la strada giusta.

E’ evidente che i 2001 non hanno nemmeno la capacità di consultare il traduttore google.

Per far credere che sanno potrebbero aggiungere sull’asfalto la scritta chatte, minou e muschi. Ma quello che preoccupa è che oltre a non sapere ai 2001 manca anche l’educazione ed il senso civico. (anvi)

