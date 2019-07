Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda pagina Facebook montagnavda canale You Tube montagna vda.

Pointe de Chaligne

Spettacolare percorso lungo facili crestoni al centro della Valle d'Aosta.

Da una prima parte nel bosco si arriva all'inizio della Cresta Tardiva da cui si ha un'ottima vista su tutta la Valpelline.

Arrivando poi sulla cresta finale la vista spazia su molte montagne della Valle d'Aosta, in discesa sembra di scendere direttamente su Aosta.

L'escursione segue per un buon tratto il Tour del Fallère e pertanto è discretamente frequentata.

