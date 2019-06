IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 27 GIUGNO 2019 APRÈS-MIDI @ PROBLEMI & SCELTE @

Con tutto il rispetto per Catherine Bertone e la sua attività sportiva che porta lustro alla regione, non fateci sapere che per farla andare ai mondiali vi state facendo in quattro per reclutare i pediatri che la sostituiranno.

Avvilite la nostra posizione di pazienti sempre meno pazienti. Oppure assumete medici di ogni specialità, con il vincolo che siano sportivi di alto livello. Potremo così avere la confortante certezza che al momento opportuno (per loro) tutti i reparti avranno la copertura necessaria per far andare avanti una sanità sempre più carente di servizi. (pare).

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43.