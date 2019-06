A Pila e Cogne inizia l'estate e aprono gli impianti di risalita

Ci siamo! L’estate è arrivata!Pila è pronta e offre alla sua clientela un week end di apertura, in attesa dell’inizio ufficiale di stagione del 22 giugno e la partenza definitiva di tutte le attività.

Sabato 15 e domenica 16 sarà in funzione la telecabina Aosta-Pila con orario continuato 09.00-17.30, aperta la pista di freeride Pila-Aosta e il noleggio bici da enduro, freeride, downhill, cross country e bici elettriche Anticipo d’estate anche a Cogne.

Nel week end 15 e 16 giugno sarà possibile usufruire anche della telecabina Pulsé del Montseuc che permette di salire in quota sino a 2.081 m per godere della formidabile vista sulla Valle di Cogne e delle montagne circostanti. La telecabina sarà aperta con orario continuato dalle 9,20 alle 17,20 con un corsa ogni 20 minuti. Anche per Cogne l’apertura ufficiale è fissata per il 22 giugno.