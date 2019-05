IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 28 MAGGIO 2019 APRÈS-MIDI @ MERITI DEMERITI @

La Lega ha spopolato in Valle senza alcun merito. Il voto europeo chez nous è stato influenzato dalla campagna elettorale nazionale dell’uragano Salvini. Lo dimostrano i “pochi” voti di Paolo Sammaritani.

I movimenti autonomisti sono spariti per non aver saputo organizzarsi, per non saper rispondere alle attese del Popolo, per avere perso il contatto con il territorio, per non aver capito quanto sia importante la comunicazione e l’informazione nell’era dei social.

