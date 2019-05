I giornali oggi

Il Corriere della Sera - Salvini ai 5 Stelle, 'tappatevi la bocca, ultimo avviso'. Pignatone, 'la politica affida ai giudici i problemi etici che non risolve'

La Stampa – Kurz: 'irresponsabili sul debito, l'Italia mette a rischio l'Ue. La capitana della nazionale femminile, 'il Paese è migliore se multietnico'.

La Repubblica - Il figlio del boss, 'amo mio padre ma lo rinnego, mi ha reso la vita impossibile'. Mosca, aereo s'incendia durante atterraggio d'emergenza

Il Sole 24Ore – La spesa pubblica cala in Europa, ma in Italia sale al 45,5% del Pil. La Russia marcia su San Marino: affari, residenze, zero sanzioni e banche

Il Fatto Quotidiano - Cnel, mercoledì in Senato l'iter per l'abolizione mentre l'ente ha presentato un Ddl per salvarsi

La Gazzetta dello Sport - Champions: Atalanta, servono sette punti; Milan rincorsa disperata, Inter al sicuro con due vittorie

Gazzettamatin.it - Vigili del fuoco, vittoria a New York e un pensiero a Mortara

Aostasera.it – Il viceministro Rixi ad Aosta: l'obiettivo è partire con l'elettrificazione fino a Ivrea dal 2021

Aostaoggi.it - Tre alpinisti francesi soccorsi di notte in Valtournenche



Aostanews24.it - Sanità, per 30 primari un corso da manager

BobineTV - Ferrero si schiera per Sammaritani a Bruxelles