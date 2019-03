IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 28 MARZO 2019 APRÈS-MIDI @ CICLISTI DA MARCIAPIEDE @

E va bene, andiamo pure verso una Valle d’Aosta in bicicletta. Una scelta ecologica che fa bene all’ambiente, alla città e al portafoglio di chi la usa, che avrà buoni spesa in cambio dei chilometri (e chi in bici non ci può andare? E’ forse colpa sua? Bah…) Come al solito, però, in Italia si tende ad esagerare in tutto: le prime avvisaglie di mobilità sostenibile si stanno rivelando, almeno da noi, un vero problema di maleducazione, con le due ruote sui marciapiedi, a fare slalom tra le auto, a superare da tutte le parti, a sfrecciare nelle zone pedonali e contromano. Tanto, sono ecologici e quindi virtuosi a prescindere. Insieme ai buoni spesa non sarebbe bene dare un vademecum di educazione stradale e civile? (pare)

