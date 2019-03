A Cogne le 'Cantine Gourmet' dell'eccellenza vitivinicola della Valle

'Cantine aperte' è ormai un tema quasi abusato e quindi alla decima edizione cambia nome l'evento che a Cogne abbina i migliori vini valdostani ai sapori tipici locali: 'Cantine Gourmet' si svolgerà venerdì 29 e sabato 30 marzo.



"In questi dieci anni - spiegano gli organizzatori - il successo e la partecipazione del pubblico sono aumentati a livello esponenziale: dai 200 calici venduti nel 2011 si è arrivati agli oltre 1.000 distribuiti nella scorsa edizione. L'evento sempre più si distingue per il connubio ineguagliabile tra i vini Doc valdostani e i piatti della cultura 'cogneintse' rivisitati in chiave moderna, tradizione e innovazione sempre più in armonia".



Il 29 marzo, dalle 17 alle 22, è previsto l'originale apericena itinerante che toccherà una decina di locali tipici, dislocati tra il centro del paese di Cogne e il villaggio di Cretaz, dove saranno ospitate le Cooperative vitivinicole. Una tappa vedrà protagonisti i birrifici valdostani e ci sarà anche una selezione provenienti dal Vallese in Svizzera. Il "Gourmet safari" può essere percorso a piedi, passeggiando per le vie di Cogne, o con il divertente trenino "Wine-Express", a mobilità dolce e in linea al filo conduttore "Io Guido tu Bevi".



Dalle 19 alle 22 il tour propone una tappa in dolcezza, nei pressi della pasticceria 'Il Paradiso dei Golosi', con un assaggio dei loro prodotti abbinati al sidro di mele. La serata si conclude nel centro polifunzionale con musica della tradizione e degustazioni di liquori, distillati di montagna, tisane alle erbe e il tradizionale "ressignon", lo spuntino di mezzanotte tipico cogneintse.



Il 30 marzo, dalle 16 alle 20, ritorna per il secondo anno "La Maison des Fromages", l'aperitivo a tema caseario nella Maison Gérard-Dayné, antica casa rurale e oggi museo etnografico. Protagonisti un bis di formaggi valdostani e d'oltralpe fusi, serviti con patate e pane della tradizione, degustando vino bianco valdostano o sidro di mele.



Infine per festeggiare il decimo anniversario sabato sera si replica al centro polifunzionale con una serata 'revival', animata da una band storica valdostana a suon di cover per poi proseguire con la Disco Dance dei vinili degli anni '70-'80 e '90. La musica sarà accompagnata dallo Street Food Valdostano, a base di hamburger e patatine, rigorosamente preparati con materie prime locali, il tutto annaffiato dalla birra Doc valdostana. Infine nei due giorni i ristoranti della Valle di Cogne, aderenti all'iniziativa, propongono menù tematici gourmand con rivisitazioni dei piatti della tradizione locale, ognuno abbinato a una particolare e selezionata scelta di vini.