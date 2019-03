IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 15 MARZO 2019 APRÈS-MIDI @ CONFUSIONE IN TERMINI @

Gli uomini discutono. La natura agisce. (Voltaire) Oggi manifestazione ad Aosta per una nobile causa: rallentare i mutamenti climatici. Peccato che sia stato definito sciopero. I giovani hanno preso il peggio degli adulti e in questo sono stati aiutati da docenti e direttori scolastici. Avrebbero fatto meglio organizzare una lezione in piazza sul clima. E dare così un esempio di responsabilità a nonni e genitori. E invece, concluso il corteo, tutti in giro a… (pip)

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

