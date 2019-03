Il Presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, ad Aosta per Crea Impresa (VIDEO)

"Un passo dopo l'altro ce l'abbiamo fatta. E' per me un onore grande inaugurare oggi, alla presenza del Presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, la sede di Confcommercio Valle d'Aosta in piazza Arco d'Augusto 10, nel capoluogo valdostano". Così Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio VdA, questa mattina al taglio del nastro della sede regionale dell'associazione a tutela di commercianti ed esercenti locali.

"Per Confcommercio questo è un ritorno alle origini - ha spiegato Dominidiato - eravamo qui diversi anni fa, poi vi fu un cambio di struttura ma ora abbiamo rimesso radici nella nostra sede 'naturale', di fronte all'imponente Arco d'Augusto simbolo di Aosta, così come noi siamo simbolo della difesa di una categoria a cui troppo spesso sono richiesti sacrifici e pazienza".

All'inaugurazione e alla benedizione della sede, celebrata da don Leonard Bizimungu, hanno partecipato autorità civili, militari e il Presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, che ha ribadito l'importanza del commercio di prossimità quale baluardo alla crisi che attanaglia famiglie e piccole imprese.

Dopo l'inaugurazione e un light lunch, nella Sala conferenze della Bccv in via Garibaldi ad Aosta i vertici di Confcommercio VdA alla presenza del Presidente Sangalli hanno illustrato 'Crea Impresa', il progetto in grado di fornire preparazione e competenze per affrontare i primi anni di vita di un'impresa. Dopo l'intervento di Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio VdA, relazione del Presidente nazionale Sangalli; in seguito intervento del Presidente della Giunta, Antonio Fosson cui segue l'intervento tecnico di Ezio Donzel, responsabile del progetto Crea Impresa; infine il direttore di Confcommercio VdA, Adriano Valieri per le considerazioni finali alle quali faranno seguito i saluti degli sponsor.

Importanti i partner valdostani di Confcommercio VdA che hanno aderito con entusiasmo al progetto: RePower-l'energia che ti serve; Ideal Car Peugeot; Vittoria Assicurazioni; Bccv Valdostana.

Con 'Crea Impresa' l'Associazione a difesa del commercio locale mette a disposizione le proprie competenze ed il personale più qualificato per formulare un’analisi personalizzata, un vero e proprio business plan a supporto delle decisioni d’impresa in termini di analisi del mercato e della concorrenza, di consulenza fiscale e legale, di supporto finanziario.4

Di seguito la videointervista al Presidente Sangalli: