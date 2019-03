Crea Impresa di Confcommercio aiuta a 'scalare la vetta'

Nuovi ed efficaci strumenti a disposizione di Confcommercio della Valle d'Aosta per assistere i nuovi imprenditori, sostenendoli nel loro percorso di creazione d’impresa, attivando un’ampia gamma di servizi capaci di creare un ambiente favorevole, per operare e crescere.

Venerdì 1 marzo alle ore 14,30 nella Sala conferenze della Bccv in via Garibaldi ad Aosta i vertici di Confcommercio VdA alla presenza del Presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, illustreranno 'Crea Impresa', il progetto in grado di fornire preparazione e competenze per affrontare i primi anni di vita di un'impresa. Dopo l'intervento di Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio VdA, relazionerà il Presidente nazionale Sangalli; in seguito parlerà il Presidente della Giunta, Antonio Fosson cui seguirà l'intervento tecnico di Ezio Donzel, responsabile del progetto Crea Impresa; infine il direttore di Confcommercio VdA, Adriano Valieri, svolgerà le considerazioni finali alle quali faranno seguito i saluti degli sponsor.

Importanti i partner valdostani di Confcommercio VdA che hanno aderito con entusiasmo al progetto: RePower-l'energia che ti serve; Ideal Car Peugeot; Vittoria Assicurazioni; Bccv Valdostana.

Con 'Crea Impresa' l'Associazione a difesa del commercio locale mette a disposizione le proprie competenze ed il personale più qualificato per formulare un’analisi personalizzata, un vero e proprio business plan a supporto delle decisioni d’impresa in termini di analisi del mercato e della concorrenza, di consulenza fiscale e legale, di supporto finanziario.

I principali servizi offerti da Confcommercio a favore ed in aiuto di qualunque 'sogno d’impresa' sono:

Nuove aperture e creazione d’impresa

Iscrizione in Elenchi, Ruoli e Albi Professionali

Assistenza Tassazione Locale

Assistenza legale sulle normative vigenti nazionali e comunitarie

Business Plan

Autorizzazioni Amministrative.

Scegliere Confcommercio per il proprio progetto d’impresa significa essere sostenuti da qualcuno capace di 'salire in vetta'.