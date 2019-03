IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 28 FEBBRAIO 2019 APRÈS-MIDI @ #28febbraioe7marzo1536 @

In questi giorni di 483 anni fa la Valle d'Aosta isolata a causa di guerre e invasioni, per 23 anni si fece Stato neutrale e dialogò con le superpotenze dell’epoca; istituì il Conseil des Commis (sorta di giunta di Stato) e diventò la 1a amministrazione ad utilizzare il francese negli atti pubblici abbandonando il latino (3 anni prima della Francia). Queste sarebbero le date da celebrare e da valorizzare per capire uno dei punti più alti della nostra storia di autogoverno. Ma fallo capire a chi crede che l’Autonomia sia solo figlia della fine della Seconda guerra mondiale... Mala tempora currunt. (Mauro Caniggia Nicolotti)

