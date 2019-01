IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 23 GENNAIO 2019 APRÈS-MIDI @ LEGALITA SOMMERSA @

Bilancio positivo per la “Settimana della legalità”, ha detto Baccega. Non credo si riferisse agli esiti dell’ Operazione Geenna messa in atto dalle Forze dell’ordine, che tra gli altri ha portato in carcere anche un consigliere regionale, un consigliere e una assessora comunale di Aosta e di Saint Pierre, ma certo anche questo è un risultato che dovrebbe soddisfare il nostro bisogno di giustizia.

Notizie di questo genere, però, sono sempre più frequenti in Valle e non riusciamo e non vogliamo abituarci ai continui scandali che toccano la nostra politica.

Se vogliamo che i giovani apprendano i valori della legalità e sicurezza forse una settimana non basta, ci vogliono 365 giorni di buon esempio. Che tristezza! (pare)

