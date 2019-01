Mercoledì Veg: Rape rosse in agrodolce

Proseguono i MercoledìVeg di Ortofruit Italia con le ricette tratte da ilGolosario.it di Paolo Massobrio.

La proposta di questa settimana è: Rape rosse in agrodolce

Dalle ricette del Golosario un contorno leggero e sfizioso che unisce alla delicatezza della rapa rossa l'acidità del vino e la dolcezza dello zucchero, in un gioco di sapori davvero unico.

Ingredienti

• 10 piccole rape rosse

• 1 cipolla rossa

• 1/2 l di aceto di vino rosso

• 1/8 di l di vino bianco secco

• 250 g di zucchero bruno

• aromi: cannella, chiodi di garofano, 2 foglie di alloro, chicchi di senape e coriandolo

• sale, pepe

Preparazione

Lessate al dente in acqua leggermente salata le rape rosse, sbucciatele, affettatele non troppo spesse, disponetele nei vasi a collo largo, inframmezzandole con la cipolla sbucciata e affettata sottile.

Portate a bollore l’aceto con il vino, lo zucchero e tutti gli altri ingredienti e lasciate sobbollire per 4-5 minuti.

Versate questo liquido bollente sulle rape, lasciate raffreddare, chiudete ermeticamente i vasi e sterilizzate a bagnomaria per 30 minuti.

Questo piatto è ottimo in abbinamento a secondi piatti e per guarnire tartine. Potete renderle più decorative usando l’apposito attrezzo per ritagliare forme simpatiche come stelline o cuori.