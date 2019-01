IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 6 GENNAIO 2019 APRÈS-MIDI @ ADESIONE FUORI PORTA @

Con tutti i problemi creati dai trasporti e della mobilità nella città di Aosta capitale del caos, lui Fulvio Centoz sindaco della capitale del caos annuncia l’adesione alla manifestazione a Torino dei pro Tav e lascia gli aostani ingolfati tra auto, parcheggi vuoti o intasati, i treni Aosta-Torino che viaggiano come i convogli per il trasporto merci.

E in prospettiva nessun progetto esecutivo per una mobilità sostenibile. Ma solo divieti e ztl.

A proposito se va a Torino chi paga.

Ma forse non ci andrà visto che dal 2015 più che annunci non fa salvo assumere provvedimenti che penalizzano i cittadini.

