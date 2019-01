L'EDICOLA DEL CAFFÉ QUOTIDIANO

Il Corriere della Sera - Di Maio apre sui migranti, asse con Conte; l'ira di Salvini 'mossa elettorale'. In slittino con la mamma sulla pista sbagliata, così è morta emoly, 8 anni

La Stampa – Mamma e figlia sbagliano pista e si lanciano in slittino lungo una 'nera', bimba di 8 anni morta e madre gravissima. 'Obiezione di coscienza', così la Chiesa sul decreto sicurezza

La Repubblica - In slittino con la mamma su una 'pista nera', muore così la piccola Emily di 8 anni. Salvini attacca Di Maio 'apertura sui migranti è mossa elettorale'

Il Sole 24Ore – Chi ha vinto e chi ha perso in 20 anni di euro. Al via la fatturazione elettronica obbligatoria per 2,8 milioni di italiani. Manovra, nel testo finale più tasse

Il Fatto Quotidiano - Conflitto d'interessi, 200 deputati non in regola, 'un mese per chiarire le informazioni sbagliate'

La Gazzetta dello Sport - Sané riapre la Premier, Liverpool battuto, City a -4. La Supercoppa a Gedda 'unisce' la politica e divide il mondo dello sport

Gazzettamatin.it - Fondo, Francesca Baudin quinta in Opa Cup

Aostasera.it – Lupo, indenizzi più rapidi per gli allevatori

Aostaoggi.it - Sci, 'buone probabilità' per la Coppa del Mondo a La Thuile

Aostanews24.it - Meteo, ottimo weekend per sciare in Valle d'Aosta