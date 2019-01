IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 2 GENNAIO 2019 APRÈS-MIDI @ SALDI E BULIMIA POLITICI @

Bulimia senza scopo, che purtroppo ben individua questa politica con cui dobbiamo convivere da anni. Si tratta di un modo di operare fatto di comunicati, post sui social, proprio perché il confronto interno è venuto meno e quanto espresso pubblicamente non rispecchia il pensiero del movimento di appartenenza. Siamo a raccontare sempre la stessa storia: oggi parliamo di emergenza, di cui però siamo direttamente responsabili. (Claudio Restano, cons. regionale PnV dall'intervento in Conisglio Valle del 18 dicembre 2018).

Ps: Per la serie dichiaro fallimento ma mi tengo la poltrona.

