IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 31 DICEMBRE APRÈS-MIDI @ MESSAGGI INUTILI @

C'era un tempo in cui l'ultimo giorno dell'anno era consacrato, nel mondo politico, al discorso del capo dello Stato. Con gli altri leader in rigoroso silenzio. Oggi messaggiano anche Salvini, Di Maio e Grillo. Oggi tutti parlano solo perché hanno la lingua in bocca ma sconnessa da cervello.

P.S. Gli antichi erano molto cauti nel parlare perché si sarebbero vergognati se le loro azioni non fossero state all'altezza dei discorsi.

Confucio, Dialoghi, ca. 479/221 a.e.c.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43.