IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 28 DICEMBRE APRÈS-MIDI @ DIVISE E DIVISE 2 @

Anche Di Maio non ha resistito alla moda imperante tra i politici e si è presentato in Sicilia con la giacca della Protezione Civile, istituzione della quale non ha neppure la delega. La cosa ha indignato Bertolaso che gli ha inviato una missiva al fulmicotone, invitandolo a un atteggiamento più rispettoso verso coloro che per anni ha vilipeso.

Ma se sti ministri, ogni tanto, si mettessero semplicemente "i panni" del loro ministero e, con la divisa più consona, facessero solo il loro lavoro? Se proprio Salvini non ce la fa, si faccia fare una felpa con la scritta "ministro" e il disegno della cravatta, hai visto mai?

